Das Max-Slevogt-Gymnasium feiert dieses Jahr seinen 150. Geburtstag. Mit dabei ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Partnerschule, Collège Lestonnac, in Lyon. Die Franzosen und Französinnen verbringen eine Woche bei ihren Austauschpartnerinnen und -partnern in Landau. Neben dem Unterrichtsbesuch und Ausflügen wie unter anderem zur Burg Landeck steht auch die Begrüßung durch Oberbürgermeister Dominik Geißler auf dem Programm, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem gibt es ein Kunstprojekt mit Susanne Wadle, bei dem Masken hergestellt werden, die dann beim Fasnachtsumzug in Gernsbach getragen werden sollen.