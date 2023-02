Wie bestelle ich die Sperrabfallsammlung zu mir nach Hause? Was gehört in welche Abfalltonne oder zählt gar als Sonderabfall? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Abfallentsorgung gibt es von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 115. Darauf weist der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hin. „Die zentrale Behördennummer ist die erste Anlaufstelle für sämtliche Fragen an den EWL. Sie bietet einen zuverlässigen telefonischen Service über unsere Öffnungszeiten hinaus. Niemand muss nach speziellen Ansprechpartnern und Durchwahlnummern suchen“, erklärt Tomy Kiptschuk, Abteilungsleiter Service und Abfallwirtschaft. Neu ist dieser Servivce nicht, der EWL nutzt ihn bereits seit mehr als fünf Jahren. Da das Anrufaufkommen zuletzt allerdings zurückgegangen sei, wolle man die Behördennummer in Erinnerung rufen, so Kiptschuk. Sie gilt bundesweit, eine Vorwahl ist daher nicht nötig. Es fallen lediglich die Telefonkosten beim Telefonanbieter an.