„Alle mal herhören, wir lesen euch was vor“, das ist am Freitag, 1. April, ein neues Angebot der Stadtbibliothek für Kinder ab vier Jahren. Magdalena Schlosser, die in der Bibliothek für die Kinder-und Jugendarbeit zuständig ist, hat gemeinsam mit einer Kollegin ein Bücherpaket zusammengestellt, dass vor allem ehrenamtliche Vorlesepatinnen und -paten den Kleinen vorlesen werden. Einen besonderen Einstieg gibt es ins Freitagnachmittagprogramm mit dem Kamishibai-Erzähltheater „Da drüben sitzt ein Osterhas“. Bei dieser in Japan populär gewordenen Erzähltechnik werden wechselnde Bildkarten in einem speziellen Holzrahmen präsentiert, der ein bisschen wie eine Miniaturbühne wirkt. Die Bilder illustrieren den Inhalt der Geschichten und tragen so zu ihrer besonderen Eindringlichkeit bei. Auch in Deutschland hat diese Erzählweise schon viele Freunde gefunden. Einige der Vorlesepatinnen und -paten hatten auf diesem Gebiet schon Erfahrungen gesammelt, für andere hieran interessierte Erzähler wurden von der Bibliothek Schulungen angeboten. Auch für die klassischen Vorleserinnen gab es ein Einführungsseminar mit einer erfahrenen Referentin, bei dem Hinweise für eine gelungene Lesestunde gegeben wurden. Ab dem 1. April können also Kinder ab vier Jahren immer freitags von 15 bis 15.30 Uhr vorlesen lassen, für den ganzen Monat April, also für den 8., 22. und 29. des Monats, hat Magdalena Schlosser Frühlingsgeschichten ausgewählt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.