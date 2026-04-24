In Landau beginnt die Brutsaison. Die Stadt ruft Bürger dazu auf, Gebäudebrüter im Kataster der Stadt zu melden.

Vögel balzen, tragen Nistmaterial zusammen und beziehen zur Brutsaison ihre angestammten Plätze an Häusern, Scheunen und Dächern. Nistplätze von Vögeln oder Quartiere von Fledermäusen und anderen Arten, die Gebäude bewohnen, können über das Geoportal der Stadt von Bürgern gemeldet werden. Diese Eintragungen würden geprüft und anschließend veröffentlicht, wie die Stadt Landau mitteilt. Sie lieferten eine wichtige Grundlage für den Artenschutz in der Stadt.

„Viele Menschen bemerken gar nicht, wie viele Tiere direkt an unseren Gebäuden leben“, wird Umweltdezernent Lukas Hartmann in der Mitteilung zitiert. „Genau deshalb ist das Kataster so wertvoll: Es macht sichtbar, was sonst oft übersehen wird, und hilft uns, diese Arten besser zu schützen.“ Das Projekt wurde 2024 auf Wunsch des Naturschutzbeirats ins Leben gerufen. Vergangenes Jahr gab es 127 Meldungen für 267 Brutplätze. Besonders häufig vertreten: Mehlschwalben mit 151 Brutplätzen, gefolgt von Haussperlingen (56) und Hausrotschwänzen (20). Auch Rauchschwalben (18), Mauersegler (13), Bachstelzen (3), Turmfalken (3) und Stare (2) wurden gemeldet.