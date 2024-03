Der Frühjahrsputz steht bevor: Ab 11. März fährt das Schrubbdeck wieder auf Reinigungstour durch die Landauer Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Gerät voraussichtlich bis einschließlich 15. März unterwegs. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) reinigt damit die Steinplatten in der Fußgängerzone nass. Wie in den vergangenen Jahren hat der EWL dafür einen Dienstleister beauftragt und schickt zudem die Kehrmaschinen zu Sondertouren los. Für ein optimales Reinigungsergebnis bittet der EWL die Gastronomen und Einzelhändler um Unterstützung: „Es hilft uns, wenn alle Anliegerinnen und Anlieger ihre Auslagen oder die Bestuhlung eng zusammenschieben oder sogar für kurze Zeit wegräumen. Dann kann das Schrubbdeck mit seinen Bürsten unter Wassereinsatz großräumig seinen Dienst tun“, erklärt Markus Schäfer, Vorstand des EWL. Gönül Kuru, Leiterin der Stabsstelle Stadtbildpflege, bittet auch die Bürger darum, in ihren eigenen Vorgärten und auf dem Gehweg vor dem Haus die Stadt frühlingsschön herzurichten. Auch für einen prüfenden Blick auf die Grünflächen um die Straßenbäume vor dem Haus, die sogenannten Baumscheiben, ist jetzt die richtige Zeit. Denn oft habe sich dort über die Wintermonate Abfall angesammelt.