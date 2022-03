Die Landauer Fußgängerzone soll passend zum Beginn der wärmeren Tage wieder glänzen. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) ruft auch zum Mitmachen auf.

Am Montag geht’s los: Das Schrubbdeck fährt durch die Innenstadt, die Steinplatten im Herzen Landaus werden quasi nass gewischt, teilt der EWL mit. Gleichzeitig werde der Betrieb seinen Abfallsauger und die Kehrmaschinen zu Sondertouren losschicken. Damit ein optimales Reinigungsergebnis erzeugt wird, bittet der EWL die Gastronomen und Einzelhändler um Unterstützung: „Es hilft uns enorm, wenn alle ihre Auslagen oder die Bestuhlung besonders eng zusammenschieben oder für kurze Zeit wegräumen“, sagt Vorstandsmitglied Falk Pfersdorf. So könne der Putzdienst mehr Fläche sauber machen. Zudem könnten die Bürger sich beteiligen und die eigenen Rinnen und den Gehweg reinigen.

Auch bei dieser Grundreinigung der Innenstadt handele der EWL streng nach Umwelt- und Ressourcenschutz-Prinzipen, betont der Betrieb. Das Spezialgerät arbeite mit einem biologisch abbaubaren Reinigungskonzentrat. Der EWL bittet auch die Landauer, darauf zu achten, Putzwasser niemals in den Straßenablauf zu entsorgen, denn oft sind diese nur für Regenwasser gedacht und führen teilweise direkt in ein angrenzendes Gewässer. Schmutzwasser gehöre grundsätzlich in den Ausguss im Haus, der dann zur Kläranlage führe. Dort werde das benutzte Wasser dann umweltgerecht aufbereitet.

Es gibt auch eine Verlosung

Wer mitmacht, könne auch auf eine Belohnung hoffen. Wer ein Foto seines Einsatzes für das Stadtbild macht, könne an der Verlosung von fünf Bausätzen für Nistkästen teilnehmen. Das Gewinnspiel ende am Montag, 28. März. Dabei sei es egal, ob jemand den Gehweg frisch gefegt hat, Abfall aus Büschen am Straßenrand sammelt oder schlicht seinen Vorgarten aufhübscht. „Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, unsere Stadt und Umwelt sauber und lebenswert zu erhalten. Das wollen wir belohnen“, unterstreicht Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) laut der Mitteilung.

Aktion

Teilnahme sei über Instagram mit dem Hashtag #frühjahrsputzlandau und einer Markierung des EWL möglich, über den Post auf der EWL-Facebook-Seite oder per E-Mail an stadtbildpflege@landau.de möglich.