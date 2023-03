Rechtzeitig vor dem ersten verkaufsoffenen Sonntag 2023 am kommenden Wochenende lässt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die Steinplatten in der Fußgängerzone reinigen. Der Frühjahrsputz wurde an einen Dienstleister vergeben und beginnt am Dienstag. Das Schrubbdeck reinigt die Platten mit drehenden Bürsten und zieht den dünnen Schaumfilm mit breiten Lippen wieder ab. Der EWL setzt auch seinen Abfallsauger und die Kehrmaschinen ein, damit sich die Innenstadt proper präsentieren kann.