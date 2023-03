Endlich grünt und sprießt es wieder in Landaus Gärten. Auch in der Natur ist jetzt die beste Zeit für den Frühjahrsputz, meint der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL).

Er klärt auf, wo die organischen Winterreste am besten aufgehoben sind. Wer keinen eigenen Komposthaufen besitzt, kann zum Beispiel nicht verrottetes Laub in der Biotonne entsorgen. „Anders sieht es mit kleineren Baumstämmen oder mit Grünschnitt wie Ästen und Sträuchern aus, mit denen man im Winter Beete abdeckt“, erklärt EWL-Abfallberater Andreas Fischer und fügt an: „Diese gehören nur dann in die Biotonne, wenn sie nicht mehr als zehn Zentimeter Durchmesser haben. Sonst machen sie bei der Aufbereitung des Biomülls in der Vergärungsanlage Probleme.“ Deshalb gebe es für die Entsorgung des wertvollen Rohstoffs schnelle und einfache Alternativen. Übrigens: Um Vögel zu schützen, dürfen seit dem 1. März keine Bäume und Hecken mehr geschnitten werden. Der Vogelschutz endet am 30. September.

Wer mehr Grünmüll hat als in die Tonne passt, kann sich Säcke kaufen. Foto: EWL

Kostenfrei abgeben

Der Wertstoffhof „Am Hölzel“ freut sich über haushaltsübliche Mengen Grünschnitt. Dieser kann vor Ort bis 1000 Kilogramm kostenfrei abgegeben werden. Das gilt auch für Wurzelwerk ohne Erde. Voraussetzung dafür: Der Grünschnitt stammt von einem Grundstück, das an die öffentliche Abfallentsorgung des EWL angeschlossen ist.

Eine besonders einfache Alternative ist nach Angaben des EWL der Grünschnittsack. Dieser wird vor Ort zusammen mit der Biotonne abgeholt. Grüngut kann auch einfach gebündelt und mit einer entsprechenden Marke versehen werden, wenn es in einem Bündel von einem Meter Länge und eineinhalb Meter Umfang zusammengeschnürt ist. Säcke mit 120 Liter Fassungsvermögen für zwei Euro je Stück und Marken für einen Euro pro Stück gibt es im Bauhof, im Dienstleistungsgebäude in der Georg-Friedrich-Dentzel Straße 1, im Bürgerbüro im Rathaus, im Büro Horstring am Danziger Platz 13-15 und in den Ortsvorsteherbüros.