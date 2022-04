Die Frühjahrsausgabe der Landauer Senioren-Gazette Herbstzeitlose ist nun erschienen. Sie trägt den Titel „Mobil & Agil“ und befasst sich mit der Mobilität in Landau, teilt der Herausgeber, das Seniorenbüro, mit. Die Gazette liegt wieder in Apotheken, Arztpraxen, dem Bürgerbüro oder der Stadtbibliothek und auch in einer Reihe weiterer Geschäfte und Einrichtungen aus. Sie kann sie kostenlos mitgenommen werden.