Die Hagenauer-, die Oberehnheimer-, die Münsterstraße und viele weitere – wer kennt sie nicht? Es sind acht Straßen im Landauer Südwesten. Aber woher kommen die Namen?

Blicken wir weit zurück: Die ehemalige Reichstadt Landau war im Jahre 1324 vom Kaiser an den Bischof in Speyer verpfändet worden. Das kostete viel Geld, aber der Stadt ging es in der