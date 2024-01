Der Obst- und Gemüseladen „Früchte Vollmer“ in der Ostbahnstraße 28a hat zugemacht. Die Räumung des Geschäftes läuft bereits. Wie Armin Garrecht, der Eigentümer des Hauses, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat sich seine ehemalige Pächterin aus Altersgründen dazu entschlossen, den Obst- und Gemüseladen aufzugeben. Sie habe bereits das Renteneintrittsalter überschritten, sagt er. Des Weiteren habe auch zu der Entscheidung beigetragen, dass der Umsatz in jüngster Zeit rückläufig gewesen sei. „Immer mehr Menschen kaufen ihr Obst und Gemüse in Supermärkten, die günstigere Preise verlangen können. Das ist leider der Trend der Zeit“, erklärt Garrecht. Aber auch die Kaufhofbaustelle habe dem Geschäft zu schaffen gemacht. Der Immobilieneigentümer berichtet von weniger Laufkundschaft seit Abriss des ehemaligen Kaufhauses. „Früchte Vollmer“ war über 20 Jahre Anlaufstelle für frisches Obst und Gemüse in der Ostbahnstraße. Als nächstes soll eine Pizzeria in das Ladengeschäft einziehen, wie Garrecht verrät.