Sie wecken Assoziationen an das berüchtigte Coronavirus, sind aber natürlich viel harmloser: Die Früchte von „Liquidambar styraciflua“. Das aus Nordamerika stammende Gehölz heißt hierzulande Amber- oder auch Seesternbaum. Frank Hetzer hat die Lokalredaktion darauf aufmerksam gemacht und gleich einige Fotos mitgeschickt. „Mich faszinieren schon immer die unterschiedlichsten Früchte von Sträuchern und Bäumen“, schreibt der ehemalige Leiter des Grünflächenamtes bei der Stadtverwaltung Landau. Vor allem die verholzten Kapseln in den Kronen des Amberbaumes seien eine Zierde, in der Weihnachtszeit würden sie von Händlern zu horrenden Preisen verkauft. Hetzer, der auch Beisitzer im Freundeskreis Blühendes Landau ist, erinnert daran, dass in Landau in der Ostbahnstraße und in der Cornichonstraße vor einigen Jahren Amberbäume gepflanzt wurden. Große Exemplare seien im Schillerpark und am Deutschen Tor zu finden. Nach Auskunft der Stadt stehen in Landau 288 Exemplare der Sorte „Liquidambar styraciflua“.