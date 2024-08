Am letzten Ferienwochenende wird auf dem Schlossplatz in Bad Bergzabern wieder einmal zugunsten von Kindern und Familien in Togo, Indien und Brasilien gefeiert. Die Vorbereitungen auf das alljährliche Fröhliche Kunterbunt (FKB) von 23. bis 25. August laufen auf Hochtouren, wie Doris Ehrhardt, Pfarreiratsvorsitzende der Pfarrei Hl. Edith Stein Bad Bergzabern, mitteilt. „Einiges wird sich ändern, ohne dass das Fest seinen Charakter verliert“, schreibt sie und kündigt an, dass unter anderem die Verkaufsbuden bunter würden. Das Programm wiederum sei das bisher gewohnte mit Festweinanstich, Live-Musik, Tombola, Flohmarkt, Spielbuden, Tanzvorführungen, Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen sowie dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen. Das FKB-Team sucht noch Helfer für den Aufbau. Wer mithelfen möchte, kann sich ab Montag, 19. August, immer morgens ab 8 Uhr in der Schlosshalle melden oder unter 0151 17813558 anrufen. Wer beim Getränkeausschank mit Anpacken möchte, melde sich unter 0152 28311430.