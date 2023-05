Anlässlich der Büchereitage stellen das Evangelische Trifels-Gymnasium Annweiler und Haus der Diakonie in Landau noch bis zum 10. Juni Werke des Fotoprojekts „Suchtbilder“ in der Landauer Stadtbibliothek aus. Gezeigt werden Arbeiten der Annweilerer Schülerinnen und Schülern, konkret der Mädchen und Jungen der achten und elften Jahrgangsstufe des Gymnasiums. Die Werke sind in Kooperation mit der Fachstelle Sucht und dem Fachdienst Prävention vom Haus der Diakonie entstanden. Letztere Einrichtung setzt auch weiterhin auf Kunstprojekte mit Schülern. Noch bis zum 1. November sind alle Acht- und Neuntklässler aus Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße eingeladen, am Kunstwettbewerb „Kreativ präventiv“ teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es für die Mädchen und Jungen 100 Euro für die Klassenkasse. Ansprechpartnerinnen für den laufenden Wettbewerb sind Sybille Slater und Isabel Schenfeld von Haus der Diakonie, die per E-Mail an sybille.slater@diakonie-pfalz.de und isabel.schenfeld@diakonie-pfalz.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 06341 99526723 zu erreichen sind. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind wie folgt: Montag und Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.