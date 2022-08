Der Fotokünstler Richard Stöbener ist am 18. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Leidenschaft und die Liebe zur Natur entdeckte der 1931 in Erlenbach bei Dahn geborene „Wasgau-Indianer“, wie ihn eine Foto-Fachzeitschrift einst bezeichnete, eher zufällig. Als Sohn eines Holzschuhmachers sollte er auch diesen Beruf lernen, daran fand er aber keine Freude. Bei seinen Streifzügen durch die Landschaft begleitete den Autodidakten ab 1949 stets seine Leica-Kamera. Fortan widmete er sein Leben der Jagd nach dem perfekten Bild, sein Revier war immer der Wasgau. Seinen ersten Dia-Vortrag hielt Stöbener 1955 in Bad Bergzabern. Ab 1960 stand er bei der Firma Leica unter Vertrag. Bis zu seiner letzten Show 2013 vor 500 Besuchern auf Burg Altdahn hielt er mehr als 2000 Dia-Vorträge in Deutschland, Österreich und Südtirol. Geehrt wurde er unter anderem mit dem Medienpreis Pfalz, der Goldenen Ehrennadel des Landkreises SÜW und der Verdienstmedaille des Landes. Stöbener lebte zuletzt in seiner Wohnung in Bergzabern und wurde am Samstag in seinem Geburtsortsort Erlenbach bei Dahn beigesetzt.