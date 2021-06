Das Forum Demenz des Kreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau informiert ab sofort unter www.forumdemenz.de. Die neue Website richtet sich an Menschen, die an Demenz erkrankt sind und an deren Angehörige. Sie bietet Informationen über das Krankheitsbild Demenz und Hinweise für Angehörige und Betroffene zur Alltagsbewältigung. Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie aktuelle Themen und Hinweise sind ebenfalls zu finden. Das Forum Demenz ist ein gemeinsames Netzwerk von Kreis und Stadt. Es kümmert sich bereits seit 2008 um die Belange demenzerkrankter Menschen und ihrer Angehörigen. Heike Neumann, Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, und Ulrike Sprengling, Beauftragte für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau, koordinieren die Netzwerkarbeit und sind Ansprechpartnerinnen für die Homepage.

Demenzielle Erkrankungen gehen häufig mit einem großen Unterstützungsbedarf einher. Dies stellt nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für deren Angehörige eine psychische und physische Herausforderung dar, erklären die Verwaltungen. Die Homepage soll daher aktuell und unkompliziert Informationen rund um das Thema Demenz bereitstellen und Ansprechpartner sowie Unterstützungsmöglichkeiten nennen.