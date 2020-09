Die Fortstraße in Landau gilt als wichtige Verbindung der Universität zur Innenstadt. Diese ist jedoch in einem schlechten Zustand. Das soll sich ändern.

Täglich radeln viele Schüler und Studenten die Fortstraße entlang. Sie führt von der Innenstadt am alten Messplatz vorbei zum Campus Nord der Universität. Angenehm ist das sicher nicht. Die Straße ist vor allem im nördlichen Teil, also ab der Kreuzung der Straße Am Kronwerk, marode. Was ist geplant?

Laut Bauamt soll dieser Teil der Straße im Jahr 2022 radgerecht ausgebaut werden. Die Kosten für das Projekt sind mit rund 600.000 Euro angesetzt.

Mehr Sicherheit im Verkehr

Schon früher hat die Stadt versucht, diesen viel genutzten Bereich, rund um den Nordring, bis zur Uni für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern. 2019 wurde an der Kreuzung An44/Nordring/Am Kronwerk ein Minikreisel errichtet, um die Geschwindigkeit der Autofahrer zu senken und ein sicheres Einordnen von Radfahrern in den Verkehr zu gewährleisten. Für die Stadtverwaltung ging der Plan auf.

Außerdem wurden zwei Zufahrten vom Kronwerk auf den Parkplatz alter Messplatz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geschlossen.

Der Ausbau ist Bestandteil des Förderprogramms Klimaschutz durch Radverkehr. Die nationale Initiative will für mehr Radwege und Stellplätze mit Ladestationen sorgen. Kurz: Mehr Raum für klimafreundliche Zweirad-Mobilität.