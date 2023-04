Schon im Frühjahr beginnt im Forstamt Haardt die Vorbereitung auf die Waldbrandsaison für die vermutlich wieder trocken-heißen Sommermonate. Gerade die Topographie mit den steilen, schwer zugänglichen Berghängen, die zum Teil ausgedehnten Kiefernwälder und die sehr starke Frequentierung durch Erholungssuchende machten die Situation am Haardtrand schwierig, schreibt das Forstamt. „Deshalb haben die Forstleute die Wintermonate für Gespräche mit dem Kreis, einigen Verbandsgemeinden, den Rettungskräften und den Tourismusbüros genutzt.“ Ziel sei gewesen, eine gemeinsame Lagebeurteilung vorzunehmen und erste Vorbeugemaßnahmen abzustimmen. Dazu zählen zusätzliche Warntafeln an den neuralgischen Punkten in den Forstrevieren, die in den vergangenen Tagen verteilt wurden. Um Waldbrände in unwegsamem Gelände besser einschätzen zu können, sind in wechselnden Szenarien und an unterschiedlichen Orten entsprechende Übungen geplant, wie das Forstamt Haardt weiter mitteilt.