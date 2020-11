Ab Freitag, 11. Dezember, verkaufen Pfälzer Forstämter Weihnachtsbäume. Auch das Forstamt Haardt in Landau im Westring 6 beteiligt sich an der alljährlichen Aktion. Teilweise gibt es auch Schmuckzweige und Wildbret, und stellenweise können die Bäume, meist Nordmanntannen, auch selbst geschlagen werden. In Landau wird dies dieses Jahr coronabedingt aber nicht möglich sein. Nach Angaben von Landesforsten werden die Weihnachtsbaumflächen im Pfälzerwald ohne Pestizide oder Dünger bewirtschaftet, und immer mehr Kulturen seien zertifiziert für umweltverträgliche Waldwirtschaft und nachhaltige Gewinnung der Samen. Bei Bäumen aus der Region entfielen zudem lange Transportwege. Nach heutigem Stand plant das Forstamt Haardt Weihnachtsbaumverkäufe an den Freitagen und Samstagen 11. und 12. Dezember sowie 18. und 19. Dezember. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Forstamts oder beim Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz.