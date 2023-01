Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft aus Trippstadt nimmt für die Bodenzustandserhebungen in Revieren des Forstamtes Haardt Proben auf. An zwei Probepunkten in den Forstrevieren Kalmit und Herxheim-Queichwaldungen werden vom 16. bis 19. Januar Nadelproben entnommen. Um Nadeln aus dem oberen Baumbereich gewinnen zu können, klettern Forstleute mit schonender Seiltechnik in die Baumkronen. Die Bodenzustandserhebung ist ein Gemeinschaftsvorhaben von Bund und Ländern im Zuge des forstlichen Umweltmonitorings. Ziel der Bodenzustandserhebung ist es, zuverlässige, repräsentative und bundesweit vergleichbare Informationen zum Zustand und den Veränderungen der Böden, der Baumkronen, der Vegetation und der Waldernährung zu gewinnen.