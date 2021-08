Gewässer liegen meist tiefer als Land, also landen alle Stoffe vom Land irgendwann im Wasser. Aber beeinflusst das Wasser auch das Land? Dieser Frage geht das Langzeitprojekt „System Link“ der Universität Koblenz-Landau nach. Welche Rolle spielen dabei 200 mit Erde befüllte Behälter?

Ein künstliches Gewässer anlegen; schauen, welches Insekt schlüpft; einfangen; den Spinnen zum Fraß vorwerfen; schauen, ob sich Schadstoffe auf die Spinnen übertragen; Spinnen von Fledermäusen oder Vögeln fressen lassen und schauen, ob sich wiederum Schadstoffe auf die Flugtiere übertragen. Das ist einer von über 200 experimentellen Ansätzen von „System Link“, dem ersten ökologischen Langzeitexperiment im Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) der Universität Koblenz-Landau.

In dem viereinhalb Jahre dauernden Forschungsprojekt gehen zwölf Promovierende aus sieben Ländern der Fragestellung nach, wie Gewässer und Landökosysteme zusammenhängen. „Darunter sind unter anderem Chemiker, Biologen, geografisch Ausgerichtete und Personen, die am Computer sitzen und die Daten in Modelle eingeben“, sagt System Link-Sprecher Ralf Schulz.

Neues Forschungsgebiet

Wichtig sei dabei zu untersuchen, wie das Gewässer das Land beeinflusst – Stichwort Überflutung. „Gerade in Zeiten des Klimawandels können Gewässer ihren Wasserstand ändern, und es kann zu Überflutungen kommen. Darin können auch Sedimente, Schadstoffe und Organismen vom Wasser ins Land kommen“, sagt Schulz. Vom Wasser auf Land sei ein neues Forschungsgebiet, zuvor sei meist nur der umgekehrte Weg erforscht worden.

Doch wie wird genau geforscht? Bei der Vorstellung am Mittwoch auf dem Gelände des Julius-Kühn-Insituts in Siebeldingen wurden über 200 mit Boden gefüllte Behältnisse gezeigt. Darin sind unterschiedliche Pflanzen. „Zum Teil die, die wir kennen und die an Ufern vorkommen, wie Brennnesseln, zum Teil in Europa neu eingeführte Pflanzen, die sich ausbreiten und nicht unbedingt gut sind für die Umwelt“, sagt Schulz.

Jeweils andere Pflanzenkombi

In jedem der Behälter ist eine andere Kombination von Pflanzen angesiedelt, aus der die Promovierenden Proben entnehmen. In manchen Behältern werden auch Überflutungen simuliert. Welchen Einfluss haben die Pflanzen auf den Boden? Welchen Einfluss haben andere Stressoren wie Kupfer, das üblicherweise im Weinbau angewendet wird? Geben Pflanzen Stickstoff an die Atmosphäre ab und beeinflussen so den Klimawandel mit? Diese und andere Fragen stellen sich die Forscher des Projekts.

Neben dem Standort in Siebeldingen gibt es zwei weitere große Standorte in der Nähe des La Ola in Landau und in Eußerthal. „Das sind alles große mehrjährige Experimente, wo es mehrere Disziplinen braucht. Unsere Aufgabe ist es, die verschiedenen Fachbereiche und die verschiedenen Nationalitäten zusammenzuführen und neue Standards für eine gute Doktorandenausbildung zu setzen“, sagt Schulz. Damit das gelingt, wird das Projekt mit über fünf Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Im Optimalfall werde das Projekt um viereinhalb Jahre verlängert, so Schulz.

„Tragende Säule“

Die Vizepräsidentin der Universität Koblenz-Landau, Gabriele Schaumann, freut sich besonders über die Wertschätzung, die der Universität Landau mit der Förderung zuteil wird: „Die Umweltwissenschaft hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren bei uns enorm entwickelt.“ Das honorierte auch Denis Alt, Staatssekretär des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, mit seinem Besuch in Siebeldingen.

Die Landauer Uni will mit „System Link“ zeigen, dass sie eine tragende Säule der Nachhaltigkeitsforschung für die zukünftige Rheinland-Pfälzische Technische Universität sein wird, die 2023 mit der Technischen Uni Kaiserslautern entstehen soll. Für Schaumann ist es wichtig, die Komponenten Technik, Umwelt, Gesellschaft und Bildung zu verbinden. „Die Reform soll Landau in die Lage versetzen, diese Potenziale auszubauen, um als treibende Kraft zusammen mit dem Standort Kaiserslautern die neue Technische Landesuniversität zu prägen“, ergänzte Staatssekretär Alt.