Unbekannte haben zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, einen Ford Mustang Oldtimer aus einer Tiefgarage in der Richard-Joseph-Straße im Süden Landaus gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Wagen grau und an der Seite befindet sich ein auffälliger Schriftzug „Tätowierstudio Hautnah“. Hinweise an die Kripo Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.