Die Flutlichtanlage auf dem Hartplatz des ASV Lug/Dimbach ist über 40 Jahre alt und war total veraltet. Nun hat der Verein die Flutlichtanlage auf LED umgestellt. Damit will der Verein Energie einsparen und die CO 2 -Emissionen reduzieren. Gekostet hat die Umrüstung knapp 10.500 Euro. Unterstützt wurde der Verein mit Zuschüssen des Sportbundes Pfalz (35 Prozent), der Ortsgemeinde Lug und der Daniel-Theyson-Stiftung (jeweils zehn Prozent). Laut ASV-Vorsitzendem Winfried Schäfer spart der Verein durch die Umstellung über zehn Jahre gesehen insgesamt circa drei Tonnen CO 2 ein.