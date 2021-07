Partysänger Markus Becker aus Gleisweiler hat aus der Flutkatastrophe Konsequenzen gezogen: Aufgrund der traurigen Ereignisse hat er mit seiner Plattenfirma des Entschluss gefasst, seine neue Single „Kann man so nicht sagen, muss ich nackt sehen“ erst später zu veröffentlichen. Dies hat der vor allem durch das „Das rote Pferde“ bekannt gewordene Südpfälzer in den sozialen Medien mitgeteilt. Zudem hat sich das ZDF aus aktuellem Anlass entschieden, die für Sonntag vorgesehene „Mallorca“-Sendung, an der er mitwirkt, auf später zu verschieben.