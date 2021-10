Das Frauentrio Fare del bene sammelt bei drei Auftritten in protestantischen Kirchen für Flutopfer an der Ahr. Die Konzerte sind in die Gottesdienste integriert, teilt Fare del bene mit. Die Auftritte sind am 10. Oktober, 10 Uhr, in Billigheim, am 23. Oktober, 18 Uhr, in Godramstein, am 24. Oktober, 9 Uhr, in Siebeldingen und 10.30 Uhr in Birkweiler.