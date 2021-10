Ein 20-Jähriger hat sich auf der Flucht vor der Landauer Polizei mit seinem Moped am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in der Innenstadt/Südstadt einen Knöchel gebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streife den jungen Mann kontrollieren, weil sein Kennzeichen umgeklappt war. Als ihn die Beamten zum Anhalten aufforderten, beschleunigte er sein Gefährt und versuchte, über den Marienring in die Friedrich-Ebert-Straße zu flüchten. Bei der Flucht wurde eine Radfahrerin gefährdet. Der 20-Jährige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Bordstein, stürzte und zog sich dabei den Bruch zu. Die Beamten versorgten ihn, bis der Rettungswagen kam. Währenddessen stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Radfahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.