In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in Edenkoben den Münzautomaten eines Toilettenhäuschens in der Straße Im Letten aufzubrechen. Dabei haben sie zunächst versucht, den Verschließmechanismus aufzubohren. Als dies nicht gelang, wurde ein Hebelwerkzeug angesetzt. Auch dieser Versuch schlug fehl, weshalb der oder die Täter ohne Beute flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.