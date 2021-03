Es wird noch vor der Landtagswahl am 14. März zu einer Debatte zwischen den Landtagskandidaten Florian Maier (SPD) und Peter Lerch (CDU) kommen. Auch Lea Heidbreder (Grüne) signalisiert Gesprächsbereitschaft.

Die Videokonferenz soll auf „neutralem Boden“ gemeinsam organisiert über die Bühne gehen, unterstreicht Maier. Unter dieser Voraussetzung werde er den Vorschlag annehmen. Der Dammheimer hatte in einer öffentlichen Stellungnahme angemerkt, die Koalition von Grünen, CDU und FDP im Landauer Stadtrat beruhe nur noch auf Postenabsprachen. Daran beteiligt: Lerch und Heidbreder, die wie Maier Stadtratsmitglieder in Landau sind. Inhaltlich seien die Übereinstimmungen aufgebraucht, was sich zum Beispiel an der Diskussion über die Neugestaltung der Königstraße zeige und zuletzt auch bei der Debatte zur Landtagswahl von Lerch mit der Grünen-Direktkandidatin Lea Heidbreder am 27. Februar gezeigt habe, die aus dem Gloria-Kulturzentrum übertragen worden ist. Maier hatte die Einladung damals ausgeschlagen, weil kein neutraler Veranstalter gefunden werden konnte. Sei Vorschlag, die Diskussionsrunde gemeinsam zu planen, sei abgelehnt worden. Es ist davon auszugehen, dass einer dieser drei Kandidaten am Wahlsonntag das Direktmandat im Wahlkreis 50 Landau gewinnen wird. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

„Wenig Substanz“

Leider präsentiere sich Maier als Landtagskandidat schon länger mit Vorwürfen, Spekulationen und Vermutungen, aber mit wenig Substanz, wettert der Christdemokrat Lerch in Bezug auf die jüngsten Äußerungen des Kontrahenten in der RHEINPFALZ. Wenn es konkret werde, tauche der Kandidat ab, das sei auch bei Lerchs Vorschlag so gewesen, die Anzahl der Plakate zu halbieren. Lerch betont, er wolle Maier nun noch eine dritte Chance geben und habe ihn per Mail zu einer gemeinsamen Video-Diskussion über die anstehenden Landesthemen eingeladen.

„Keine Inhalte“

Auch die Grünen haben sich am Montag zu Wort gemeldet. „Florian Maier versucht verzweifelt, von seinem komplett inhaltsleeren Landtagswahlkampf abzulenken und produziert nichts als Nebelkerzen“, schreibt der Vorsitzender der Grünen, Sven Kaemper. Es sei peinlich, dass ihm keine Inhalte einfielen, mit denen er für sich werben könne. Die Grünen stellten sich der inhaltlichen Debatte. Falls Maier endlich den Mut finde, mit der Grünen-Direktkandidatin Lea Heidbreder zu diskutieren, stehe sie gerne zur Verfügung.