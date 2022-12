Florian Funk ist neuer Kreisvorsitzender der SPD an der Südlichen Weinstraße. Der 24-jährige Betriebswirt aus Annweiler wurde mit 95,3 Prozent der Stimmen für die kommenden zwei Jahre gewählt. Als seine Stellvertreter wurden der 23-jährige Gewerkschaftssekretär Nils Diesel aus Herxheim und die 41-jährige designierte Verbandsgemeindebürgermeisterin Bad Bergzaberns Kathrin Flory mit 92,3 Prozent beziehungsweise 98,5 Prozent der Stimmen gewählt. „Eine Kräftebündelung durch die verschieden Generationen und Interessensgruppen hinweg“, sieht Funk in dem neuformierten Vorstand.

In der Zusammensetzung des Gremiums aus vielen, aber auch erfahrenen Mitgliedern zeige sich Kontinuität, aber auch der Mut, neue Wege zu gehen. Funk will Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen, um die Region mit einem Wettbewerbsvorteil zukunftsfest auszustatten. Des Weiteren forderte er, für ein offenes Europa einzustehen und sich klar gegen Rechts zu positionieren. Auch i Krisenzeiten will er sich für Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen.

Der weitere Vorstand

Kassierer: James Rummel, Schriftführer: Tim Leonhart, Beisitzer: Marion Dreisigacker, Petra Fischerkeller, Inge Heimer, Rudi Jacob, Sebastian Körner, Heinz Lambert, Josef Rothe, Sarah Thöne, Peter Jean.