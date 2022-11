Der Verein und die Genossenschaft Haus zum Maulbeerbaum laden zum vorweihnachtlichen Flohmarkt am kommenden Wochenende im Haus zum Maulbeerbaum, Marktstraße 92, ein. Nach der Grundsanierung kann ein Teil des Innenbereiches besichtigt werden, auch der Treppenturm ist bis zum Dach wieder begehbar. Interessierte können sich im Erdgeschoss und in den beiden Kellerräumen umschauen und dabei nach Schnäppchen suchen. Mitglieder des Vereins und der Genossenschaft stehen an beiden Tagen für Führungen bereit. Der Erlös des Flohmarkts kommt der Erhaltung des Hauses zum Maulbeerbaum zugute. Die Öffnungszeiten des Flohmarkts: Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr.