Um die Kapelle „Zu unseren lieben Frau“ in Annweiler zu erhalten, investiert der Verein „Rettet die Kapelle“ in die Sanierung der zahlreichen Setzungsrisse am Gebäude, welche das Niveau der Kapelle zur Straßenseite hin abkippen lassen. Da der Verein die Kosten für die Reparaturarbeiten nicht alleine stemmen kann, ist er auf Spenden angewiesen. Er lädt deshalb für Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu einem Flohmarkt vor der Kapelle, in der Zweibrücker Straße 30, ein. Bei Bedarf werden Führungen durch die Kapelle angeboten.