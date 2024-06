Das Mit-Mach-Fest (MIMA) des Kinderschutzbundes steht in den Startlöchern: Am Sonntag, 1. September, sind Besucher eingeladen, von 12 bis 17 Uhr in den Landauer Goethepark zu kommen. Der Höhepunkt: Ein Flohmarkt mit 120 Standplätzen. Der Kreisverband LD-SÜW des Kinderschutzbundes teilt mit, dass Händlerausweise am Landauer Kindertag gekauft werden können. Dieser findet am Samstag, 8. Juni statt. Ab 11 Uhr können die Ausweise am Entenrennen-Rennbüro in der Bachgasse gekauft werden. Erwachsene zahlen für einen Stand mit einer Größe von drei mal drei Metern zwanzig Euro. 50 Plätze sind hier insgesamt verfügbar. Für Kinder kostet der Verkauf von einer Decke sechs Euro. Hier können 70 Plätze vergeben werden. Die Standgebühr gilt es bei dem Erwerb der Ausweise bar zu bezahlen. Parallel zum Verkauf der Händlerausweise können bis 14 Uhr für 3,50 Euro pro Stück auch noch Urkunden für das Große Landauer Entenrennen erworben werden, das am gleichen Tag stattfindet.