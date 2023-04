Die VRN-Flexline mit den neuen Betriebszeiten sei gut gestartet. Diese erste Bilanz zieht die Landauer Stadtverwaltung. Es soll aber noch mehr Werbung für den Rufbus gemacht werden.

Direkt in der ersten Nacht hätten sich Landauer bis 2.50 Uhr in der Nacht den Abruf-Bus bestellt, berichtet die Verwaltung. Und auch sonst fielen die Zahlen der ersten Tage positiv aus. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und ÖPNV-Sachgebietsleiter Stefan Grewenig sagen, das Angebot werde gut angenommen. Alleine in der ersten Nacht von Samstag auf Sonntag sei es 14 Mal gebucht worden. Fahrten habe es auch bereits in den seit April neu angeschlossenen Bereichen im Südwesten der Kernstadt und in den Stadtdörfern gegeben. Das Angebot auf Abruf mache damit genau das, was es soll: bestehende Lücken im regulären Linienverkehr zu schließen. Die Nutzungszahlen gingen generell nach oben, sagt Grewenig.

Infoveranstaltungen geplant

Er sei froh, „dass sich die Möglichkeit, donnerstags, freitags und samstags bis 3 Uhr die Flexline zu bestellen, schon jetzt so gut herumgesprochen hat“, wird Hartmann in der Mitteilung zitiert. Das stärke ja auch das Nachtleben in der Stadt.

Zur Flexline sind in den kommenden Monaten zudem Infoveranstaltungen im gesamten Stadtgebiet inklusive den Stadtdörfern geplant und auch in den Bars und Clubs sowie in den sozialen Netzwerken soll das Mobilitätsangebot auf Abruf künftig verstärkt beworben werden.

