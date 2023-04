Der Bus „on demand“, also auf Bestellung, in Landau nimmt Fahrt auf. Die Stadtverwaltung ist zufrieden mit der Entwicklung der VRN-Flexline.

Mittlerweile haben sich 2100 Nutzer angemeldet, über die Hälfte von ihnen ist auch tatsächlich aktiv. Zu 85 Prozent sind es Erwachsene, berichtete Stefan Grewenig von der Mobilitätsabteilung am Mittwoch im Ausschuss. Fast Dreiviertel der Passagiere buchen den Elektrobus vorab, 84 Prozent haben einen ÖPNV-Fahrkarte.

Obwohl die VRN-Flexline ein attraktives Zusatzangebot ist, wird sie ohne zusätzlichen Aufschlag von einem oder zwei Euro pro Buchung angeboten. Das soll auch so bleiben, wie der Mobilitätsausschuss einmütig entschieden hat. Der Aufschlag kam ins Gespräch, weil das eine Möglichkeit wäre, Spaßfahrten ohne jeden Nutzen zu unterbinden. Nach Beobachtungen der Verwaltung war dies aber in den ersten Monaten kein Thema.

Stark im Spätverkehr

Seit der Ausweitung der Fahrzeiten zum 1. April sind die Passagierzahlen deutlich gestiegen, im Vergleich zum März um 47 Prozent. Die Fahrten haben seit Beginn Mitte Dezember kontinuierlich zugenommen. Jede dritte Fahrt ist im Spätverkehr zwischen 21 und 3 Uhr. Dieser Anteil ist von 28 Prozent im März auf 41 Prozent im April gewachsen. Grewenig schließt daraus, dass VRN Flexline zur Belebung des Nachtlebens beiträgt und auch zu den Tagesrandzeiten die nötige Mobilität bietet. Auch die Ausweitung der Betriebszeiten an Wochenenden bis 3 Uhr nachts werde sich wohl positiv auswirken.

Es gibt laut Grewenig noch eine Spitze bei den Fahrgastzahlen: montags bis freitags um 13 Uhr. Schüler aus Wollmesheim und Mörzheim, die bustechnisch nicht mehr optimal angebunden sind, fahren mit der Flexline nach Hause. In der vergangenen Woche habe es an einem Tag 200 Buchungen gegeben, die Hälfte davon im Abendverkehr.

Täglich ab 5 Uhr

Das Angebot des Busses auf Abruf schließt die Lücken im Linienverkehr und bindet auch abgelegenere Ortsteile an das ÖPNV-Netz an. Die Stadt fährt in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV).

Die VRN-Flexline kann täglich ab 5 Uhr gerufen werden. Donnerstags bis samstags können Nachtschwärmer den Rufbus bis 3 Uhr früh nutzen und nicht mehr „nur“ bis Mitternacht, wie zuvor. Alle Stadtdörfer werden auch am Wochenende mit der VRN-Flexline bedient.

Info

VRN-Flexline kann über eine gleichnamige App gebucht werden oder unter Telefon 0621 1077077. Ein- und Ausstieg ist an den regulären Linienbus- und an zusätzlichen Flexline-Haltestellen.