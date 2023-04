In Landau haben im vergangenen Jahr 1411 Menschen bei 16 Terminen des DRK Blut gespendet. Dies waren 30,2 Prozent der Bevölkerung und ein Plus von 23,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Erstspender steigerte sich nach Auskunft des Kreisverbandes Landau des Deutschen Roten Kreuzes um 61,4 Prozent von 145 auf 234 Spender. Insgesamt ging die Spenderzahl in Rheinland-Pfalz um 1,8 Prozent zurück. Damit liegt Landau wieder auf dem ersten Platz der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz, teilt DRK-Blutspendebeauftragter Klaus Flesch mit.