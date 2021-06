Die Landauer Feuerwehr wurde von Bürgern am Freitag gegen 0.30 Uhr zu einem tierischen Einsatz gerufen. Wie Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer auf Anfrage mitteilt, hatten sich zwei Landauer wegen einer im Schlafzimmer kreisenden Fledermaus an die Wehrleute gewandt. Diese rückten mit sechs Einsatzkräften in zwei Fahrzeugen an – ein Wagen wurde wegen einer Leiter gewählt, der andere, weil dort Equipment zum Einfangen von Tieren bereitgehalten wurde. „Wir wussten ja nicht, was wir brauchen“, sagt Hargesheimer. Als die Wehrleute in der Wohnung der beiden eintrafen, flog die Fledermaus aus dem Fenster.

„Fenster auf, abwarten“

Ob sie sich wegen der Katze der Bewohner oder wegen der eintreffenden Feuerwehrleute zum Rückzug entschlossen hat, sei unklar. „Wenn es darum geht, Landauer Bürgern zu helfen, sind wir gerne zur Stelle“, sagt Hargesheimer, die Bürger hätten die Wehr wohl vor allem gerufen, weil sie unsicher gewesen seien und dem Tier nicht hätten schaden wollen. Grundsätzlich könne man es aber auch mit „Fenster auf, Licht aus, Tür zu, abwarten“ versuchen, rät der Feuerwehrchef.