Anlässlich des weltweiten Aktionstags „One Billion Rising“ laden die Landauer Gleichstellungsbeauftragten Evi Julier, Isabelle Stähle und Lisa-Marie Trog mit dem Weißen Ring und der Jugendförderung für Mittwoch, 14. Februar, 17 Uhr, auf den Rathausplatz zu einem Flashmob ein. In Deutschland erfahre jede dritte Frau im Lauf ihres Lebens körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt, oft in engen sozialen Beziehungen. Der öffentliche Flashmob sei ein Zeichen der Solidarität, betonen Julier, Stähle und Trog. Darüber hinaus sollen auch Einrichtungen wie das Interventionszentrum gegen Gewalt, das Frauenzentrum Aradia und das Frauenhaus in den Fokus gerückt werden. Angesichts noch immer hoher Opferzahlen seien diese für die Region enorm wichtig, so die Gleichstellungsbeauftragten. „One Billion Rising“ wurde im Jahr 2012 von der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Eve Ensler ins Leben gerufen. Weltweit sind Frauen seither aufgerufen, am 14. Februar ihre Häuser beziehungsweise Arbeitsstellen zu verlassen, um gemeinsam öffentlich zu tanzen und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.