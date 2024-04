Eine 66-jährige Opel-Fahrerin hat wegen einer heruntergefallenen Flasche am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Landauer Marie-Curie-Straße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Fahrerin nach der Flasche greifen und wurde so abgelenkt. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Pollern, einem Verkehrsschild sowie einem Baum. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.