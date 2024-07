Die Mörlheimer Landjugend lädt für Samstag und Sonntag zum 22. Flammkuchenfest ins Landauer Stadtdorf.

Zwei Tage lang gibt es auf dem Festgelände unweit des Dorfgemeinschaftshauses im Mörlheim alles, was das Herz eines jeden Flammkuchenfans begehrt: vom klassischen Elsässer Flammkuchen bis hin zu süßen Variationen aus dem mit Rebknorzen befeuerten Ofen. Das berichtet die Landauer Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Los geht es am Samstag um 18 Uhr. Nach der offiziellen Eröffnung des Fests sorgt die Band „acoustic&amazing“ mit Live-Musik für Stimmung. Am Sonntag öffnet das Flammkuchenfest um 12 Uhr. Dann werden von der Kita Mörlheim auch Kaffee und Kuchen angeboten.