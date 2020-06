Das Mörlheimer Flammkuchenfest der Landjugend fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen bietet die Landjugend am Sonntag, 19. Juli, einen Lieferdienst für Flammkuchen und Wein an, teilt die Vorsitzende Madeleine Haber mit. Als besonderes Schmankerl gebe es das Schorle-Paket mit einem Schoppenglas, einer Flasche Wein sowie einer Flasche Mineralwasser. Bestellt werden kann über eine Lieferkarte, die im Landjugend-Raum in der Hofgasse 9 in Mörlheim eingeworfen werden sollte, oder bis zum 5. Juli über die Homepage www.lj-moerlheim.de.