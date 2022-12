Seit zwei Monaten verzückt Flamingoküken Filou das Zoopersonal in Landau. Er hält sie aber auch mächtig auf Trab. Oder ist es sie? Das weiß man noch nicht, denn mit der Geschlechtsbestimmung ist das so eine Sache bei den Vögeln.

Die genderneutrale Bezeichnung „Filou“ – Schlingel, Schelm – hätte nicht treffender gewählt werden können. Filou ist tatsächlich ein kleiner Schelm, wenn er angetrippelt kommt, sich anschmust. Dabei würde man solch ein Verhalten einem Flamingoküken gar nicht zutrauen. Auf dem Arm von Christine Schubert, Zoologin und Kuratorin im Landauer Zoo seit 2008, fühlt sich der Kleine wohl. Oder sollte man sagen: die Kleine? Bei Flamingos ist es schwierig, das Geschlecht zu bestimmen, schon gar nicht in diesem Alter. Jedoch wird eine Laboruntersuchung, sobald das Gefieder die gewohnte rosa Farbe hat, Klarheit bringen. Dann werden ein oder zwei Federn ausgezupft und analysiert. Sollte sich weibliches Geschlecht herausstellen, wird Filou rechts am Bein einen spiralförmigen Kunststoffring bekommen, andernfalls signalisiert ein Ring am linken Bein: Hier ist ein Männchen unterwegs.

Noch ist alles offen. Sobald Filou vom warmen Armnest auf den Boden des Affenhauses, das momentan noch die Quarantänestation bildet, gesetzt wird, spürt der Betrachter seine Unsicherheit. Er rennt nicht davon – nein, die Menschennähe scheint ihm gutzutun. Trotzdem ist es wichtig, dass das Küken sich bewegt, damit Muskeln aufgebaut werden. Es wirkt wie eine Prägung, bezogen auf Konrad Lorenz mit seiner Graugans Martina. „In diesem Fall würde ich nicht von Prägung sprechen,“ meint Schubert, obwohl Filou nicht von ihrer Seite weicht. „Sie/er würde jedem Beinpaar hinterher laufen, Geborgenheit und Schutz suchen.“

Auf einem Bein stehen hat er gelernt

Geboren wurde das noch hellgraue Tierchen im Freien, mitten unter fünf brütenden Paaren. Am 19. Oktober ist es geschlüpft. Nach einem einzigen Tag, den es bei seinen Eltern verbrachte, musste es aus dem Nest entfernt werden, denn alle Elternpaare fühlten sich verpflichtet, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Das gab nur Stress. Es war eindeutig zu viel. Seitdem genießt das kleine Wesen unter einer Rotlichtlampe mit viel menschlicher Beachtung und Zuwendung sein Dasein. Neben der normalen Pelletfütterung, einer speziellen Flamingonahrung, die aus kleinen Schnecken, Muscheln, Krebstieren und Algen besteht, wird einmal am Tag proteinreiche Breinahrung mit der Spritze in den Schnabel eingeführt. Flamingos besitzen einen Seihschnabel. Wie im Nudelsieb wird Wasser herausgepresst, und durch kleine Lamellen am Schnabelrand bleiben feste Bestandteile des Futters hängen.

Filou ruht nach anfänglichem Training nun auch wie die erwachsenen Flamingos auf einem Bein. Wie er die Nacht verbringt, ist gar nicht eindeutig feststellbar, denn sobald er morgens das Türgeräusch vernimmt, ist der neugierige kleine Fratz auf den Beinen.

Flamingos können im Zoo 60 Jahre alt werden

Wenn Filou seiner Gruppe wieder zugeführt wird, wird ihn vermutlich die geringe Scheu gegenüber Menschen von den Artgenossen unterscheiden. Aber auch das verliert sich wieder. Irgendwann wird sich das heranwachsende Tier nicht mehr wie heute von einem Menschen streicheln lassen.

In freier Natur werden Flamingos 40 bis 45 Jahre alt. Im Zoo können sie ein Alter von 60 Jahren erreichen. Hier werden sie versorgt und medizinisch betreut, hier gibt es keine Dürrezeiten mit Wassermangel, hier gibt es keine Feinde. Von allen drei Arten, die in Südamerika vorkommen, gehen die Bestände zurück. Der Chile-Flamingo steht auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten. Insofern trägt das Leben im Zoo für diese Tiere zur Arterhaltung bei. In Europa gibt es den Rosaflamingo in Spanien, Frankreich, Griechenland und Sardinien. Für Christine Schubert leben Tiere im Zoo nicht in Gefangenschaft. „Wir bieten den Tieren ein Zuhause“, sagt sie.