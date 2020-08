Die Initiative Coloured Rain ruft für Dienstag, 16 Uhr, zu einer Protestkundgebung vor und während der Sitzung des Hauptausschusses auf dem Landauer Rathausplatz auf. Die Initiative fordert, dass die Stadt mehr Geflüchtete aufnimmt. Schließlich ist die Stadt der Initiative Sichere Häfen beigetreten und hat sich bereiterklärt, über die Verteilquote hinaus Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Die Landauer SPD hat einen Antrag eingebracht, der dies fordert. Dieser ist laut Stadt aus formalen Gründen nicht auf der Tagesordnung des Hauptausschusses gelandet. Der Stadtrat hatte am 17. März bereits einen ähnlichen Beschluss gefasst, ein Thema darf nicht mehrfach binnen eines halben Jahres behandelt werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hat am 28. Juli einen Brief ans Landesintegrationsministerium geschrieben. Dieser liegt der RHEINPFALZ vor. Dort heißt es, die Stadt erkläre sich bereit, im Jahr 2020 mehr aus Seenot gerettete Menschen über die Verteilquote hinaus aufzunehmen. Generell verweist Hirsch darauf, dass Landau bereits mehr Geflüchtete aufgenommen hat, als nach der Verteilquote notwendig gewesen wäre. Die Stadt werde auch weiter Geflüchtete aufnehmen, „wenn eine gleichmäßige Verteilung im Land sichergestellt und die Kostenträgerschaft geklärt ist“.