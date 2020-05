Die 18-jährige Clara Reis und eine 17-jährige Freundin sind am Mittwoch auf dem Landauer Rathausplatz in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Die beiden wollen damit den Druck auf die Politik erhöhen, mehr Geflüchtete aus den Lagern in Griechenland in Deutschland unterzubringen.

„Mehr als 42 aufnehmen“

„Allein im Lager Moria leben 5000 Minderjährige in menschenunwürdigen Zuständen“, sagt Reis. Sie verweist auf die hygienischen Bedingungen: Dort seien beispielsweise viel zu wenig Toiletten für die laut Medienberichten über 19.000 dort unterbrachten Geflüchteten. Die Überbelegung – dort leben laut Medien bis zu sechs Personen in einem Zelt – biete auch den „perfekten Nährboden für die Ausbreitung von Krankheiten oder Viren“, sagt Reis. Die beiden Landauerinnen fordern, mehr als die bisher 42 unbegleiteten Minderjährigen aufzunehmen. Der Hungerstreik gehe zunächst unbefristet, ob die beiden auf dem Rathausplatz bleiben, sei noch offen. „Wir hoffen, dass sich uns weitere Menschen anschließen“, sagt Reis.