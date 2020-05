Seit 13 Tagen hungern mehrere junge Menschen meist auf dem Landauer Rathausplatz, um auf die Bedingungen in den Flüchtlingslagern in Griechenland aufmerksam zu machen. Am Dienstagmittag waren vier Protestierende auf dem Platz. Dazu hätten sich zwei Menschen in Trier der Aktion angeschlossen, sagte die 18-jährige Mit-Initiatorin Clara Reis gegenüber der RHEINPFALZ. Sie habe den Streik abgebrochen und nehme nun wieder Nahrung zu sich. Ein Mitstreiter hungere seit 14 Tagen, andere hätten sich später angeschlossen. Die Aktivisten fordern unter anderem, die Flüchtlingslager in Griechenland zu evakuieren. In Lagern wie Moria auf Lesbos lebten mehr als 19.000 Menschen auf engstem Raum. Das Lager sei nur für 3000 Menschen ausgelegt. Es gebe pro Person nur 1,5 Liter Wasser am Tag, um den Durst zu stillen und sich die Hände zu waschen, sagte Reis. Im Fall eines Ausbruchs des Coronavirus „würde Moria zur Todeszone werden“. Der Hungerstreik sei unbefristet.