Hochstadt wird wachsen. Denn im Osten der Gemeinde ist ein neues Gewerbegebiet geplant, ebenso ein Neubaugebiet, das den Namen „In den Obstgärten“ trägt. Die neue Straße, die durch das neu zu entwickelnde Gelände führen soll, wird laut Ortsbürgermeister Timo Reuther den Kreisel an der B272 in der Nähe der Tankstelle mit der Friedhofsstraße verbinden. Die für die Wohnbebauung vorgesehene Fläche ist rund 19.000 Quadratmeter groß, das Gewerbegebiet wird etwa 11.000 Quadratmeter umfassen. Das Plangebiet ist derzeit in landwirtschaftlicher Nutzung. Wie Reuther berichtet, wird mit 30 bis 35 Wohneinheiten gerechnet, wobei es durchaus auch mehr werden können. Abhängig davon, ob und wie viele Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Ein Teil der Wohnbebauung soll aus Einfamilien- und Doppelhäusern bestehen. Die bebaubaren Kapazitäten können auch deshalb ausgeschöpft werden, weil die Entwässerungsmulde für Niederschlagswasser außerhalb des Neubaugebiets sein wird. Für das Gewerbe- und das Neubaugebiet wird seit Längerem an einem Bebauungsplan gearbeitet. Im Zuge dessen wird nun der Vorentwurf frühzeitig offengelegt, den sich Bürger zwischen Ende Dezember und Ende Januar in der Verbandsgemeinde anschauen können.