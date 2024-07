Das Landauer Unternehmen Fitter Campus hat mit seiner Initiative Gesundheitshelden bei einem Flohmarkt Spenden von mehr als 3000 Euro für regionale Organisationen und Vereine gesammelt. Bekannt ist Fitter Campus neben der Initiative Gesundheitshelden für sein urbanes Immobilienprojekt Fitter Living im Süden von Landau, bei beidem stehen Lebensqualität und mehr Bewegung im Alltag im Mittelpunkt.

So auch beim Fitter Flohmarkt, bei dem an vier Sportstationen kräftig geradelt wurde, Seil gesprungen oder Klimmzüge und Liegestütze absolviert wurden. Wer sich nicht sportlich ins Zeug legen wollte für die rund 100 Artikel aus den Bereichen Büro, Haushalt und Sport, der spendete für den guten Zweck. 3.136 Euro kamen so zusammen, die die Initiative nun an drei Landauer Organisationen und Vereinsjugend übergibt. Dies sind die Landauer Tafel Landau, das Haus der Jugend sowie das Tierheim.