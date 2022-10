Was ist Aufsichtspflicht? Und was ist bei der Planung von Jugendfreizeiten sonst noch zu beachten? Diese und viele weitere Fragen werden bei der Jugendleiterschulung vom 18. bis 20. November sowie 25. bis 27. November in Birkweiler beantwortet. Die Schulung findet statt als Kooperation der Kreisjugendpflege SÜW, der Jugendförderung der Stadt Landau, dem Kreisjugendring sowie unter Mitwirkung der Jugendpfleger im Landkreis. Teilnehmen können alle Interessierten ab 16 Jahren. Sie erhalten nach erfolgreicher Teilnahme die Jugendleiter-Card als Qualifikationsnachweis. Die Teilnahmegebühr für beide Wochenenden beträgt 10 Euro inklusive Verpflegung. Die Schulung findet im Dorfgemeinschaftshaus, Sportplatzstraße 8 statt. Anmeldeunterlagen und nähere Informationen sind unter der Rubrik Jugend und Familie auf der Internetseite www.suedliche-weinstrasse.de erhältlich.