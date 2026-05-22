Im Juli starten neue Handykurse für Senioren. Digitalbotschafter Ulrich Teichmann weist auf Angebote sowohl für Android- als auch für Apple-Handys hin: Der Android-Kurs findet regelmäßig jeden ersten und dritten Montag im Monat um 9.30 Uhr statt, der für Apple-Geräte jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Basiswissen und Grundkenntnisse wie Telefonieren, Nachrichten verschicken, Bilder verschicken und vieles mehr steht Teichmann zufolge auf dem Lehrplan. Anmelden kann man sich unter Telefon 01575 4080800 oder per Email an dibo-ld@online.de beziehungsweise auf dibo-ld.de/anmelden.