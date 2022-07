Anlässlich des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde Großfischlingen wird am Samstag wieder der Fischrock auf dem Spielplatz hinter der Kirche veranstaltet. Kindermusiker Lothar Antoni tritt um 17.15 Uhr auf, ab 18 Uhr heizt die Gruppe Flash K Swag ordentlich ein. Zum Schluss wird The Bombshells für Unterhaltung sorgen. Besucher ab 16 Jahre benötigen eine Eintrittskarte, die im Vorverkauf für 8 Euro zu haben ist, und zwar beim Weingut Spiegel, bei De’ Bäcker Becker und der Buchhandlung Lesebär in Edenkoben. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro.