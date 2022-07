Fischer’s Figurentheater präsentiert in diesem Jahr die Kindergeschichte rund um den Grüffelo. Wie der Veranstalter mitteilt, gastiert das Figurentheater von Freitag, 5., bis Sonntag, 14. August, im Theaterzelt auf dem Landauer Neuen Messegelände. Das Besondere an der Produktion sei, dass die Texte und Dialoge von ausgebildeten Puppenspielern der Familie Fischer live gesprochen werden. So sei es den Spielern möglich, auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher zu reagieren und diese ins Stück miteinzubinden. Von Donnerstag bis Samstag sei die Vorstellung um 16.30 Uhr, sonntags um 11 Uhr, montags und mittwochs ist Pause. Der Eintritt koste elf Euro pro Person. Das Theaterstück sei für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert 50 Minuten. Tickets können 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse oder unter Telefon 01573 1151434 reserviert werden.

Verlosung

Die RHEINPFALZ verlost 5 mal 2 Karten für das Puppentheater. Interessierte können bis Montag, 16 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Grüffelo“ sowie ihrem Namen und ihrer Telefonnummer an die Mail-Adresse redlan@rheinpfalz.de schicken. Die Gewinner werden am Dienstag benachrichtigt.